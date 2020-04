Da domani ripristinato Info Point della Sea in via Insorti d’Ungheria

L’Amministrazione comunale di Campobasso, per far fronte a diverse richieste di assistenza per i servizi di Raccolta Differenziata, informa che da domani verrà ripristinato, seppur in forma ridotta, il servizio di info point della SEA presso via Insorti d’Ungheria (ex edicola adiacente il bocciodromo).

“Non saranno disponibili e quindi non verranno distribuite, buste o sacchi di alcun tipo, – ha precisato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – ma saranno attivi solo i servizi di consegna e sostituzione di mastelli smarriti o danneggiati, l’aggiornamento o la sostituzione di tessere magnetiche per modifica utenza o trasferimento di domicilio.”



Gli utenti potranno recarsi presso il punto informativo, aperto esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00, solo per reali ed indifferibili necessità.



L’ingresso sarà comunque consentito solo nel rispetto delle disposizioni di sicurezza (mascherina ed adeguate distanze interpersonali).





Per qualsiasi informazione, resta attivo anche il numero verde 800.99.31.59, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.