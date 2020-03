Da domani l’ospedale San Timoteo riapre i battenti

Tutti i reparti, compreso il pronto soccorso, torneranno operativi

REDAZIONE TERMOLI

Lo scorso 5 marzo l’ospedale San Timoteo di Termoli aveva chiuso i battenti poiché alcuni operatori sanitari tra medici e infermieri erano risultati positivi al Coronavirus. Era stata una gita fatta in Trentino a mandare in tilt l’intero ospedale in quanto, al ritorno, alcuni medici che poi sono risultati positivi al tampone erano tornati a lavoro. Dopo più di 15 giorni domani, mercoledì 18 marzo, il San Timoteo finalmente ritornerà operativo. Tutti i reparti riapriranno all’utenza, compreso il pronto soccorso. Nei giorni passati si è proceduto alla sanificazione dell’intero ospedale che tornerà ad accogliere i pazienti. In queste ore si sta procedendo alla preparazione dei turni di medici e infermieri che sono tutti negativi al Covid-19.