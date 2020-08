Con una ordinanza di Polizia Stradale per i lavori di ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido in Via Larino si rende necessaria la predisposizione del divieto di sosta nella suddetta strada. I lavori in questione impegneranno la strada indicata a partire dal 26 agosto al 3 settembre 2020 e precisamente dalle ore 7:00 di mercoledì 26 agosto 2020 alle ore 20:00 di giovedì 3 settembre 2020.