Da domani al via gli appuntamenti per ‘Agosto in città’ da Nati per Leggere

Partono da mercoledì 19 agosto, alle ore 18.00 a villa De Capoa, gli appuntamenti proposti per Agosto in città da Nati per Leggere. Dopo il teatro per bambini, Villa De Capoa si conferma, in questa estate, come il luogo ideale soprattutto per accogliere manifestazioni ed eventi pensati per i più piccoli, mentre, sempre mercoledì 19 agosto, prosegue con grande apprezzamento e successo di pubblico la rassegna Cinema al Corso, ideata e curata dall’Associazione culturale Kiss Me Deadly e inserita anch’essa nel cartellone degli eventi di Agosto in città, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Mercoledì 19 agosto, in Piazza della Vittoria, dalle ore 21, verrà proiettato il film “Piccole donne” (2019), di Greta Gerwig.

Tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott, la pellicola racconta il percorso di crescita di una famiglia composta da sole donne. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 2 candidature ai Golden Globes, 5 candidature e vinto un premio ai BAFTA, 9 candidature e vinto un premio ai Critics Choice Award, è stato premiato a AFI Awards, 5 candidature e vinto 2 NSFC Awards.

Greta Gerwig dà una propria versione di “Piccole Donne”, con un taglio preciso, che mette in luce gli ostacoli sulla strada dell’autonomia femminile, scegliendo di strutturare il suo racconto mescolando i romanzi della serie e combinandoli con momenti della biografia di Louisa May Alcott, ma anche della propria, perché questi momenti riguardano l’essere autrice e donna, ieri e oggi, in un mondo di uomini. Le piccole donne di Greta Gerwig hanno personalità e carisma.

L’ingresso agli spettacoli di Cinema al Corso che si terranno tutti in Piazza della Vittoria a Campobasso, è gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento, oppure andando direttamente all’indirizzo web: https://amtm.it/qr02.php

La prenotazione on-line dei biglietti terminerà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 20,40. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.