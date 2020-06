Da domani, 1 luglio e fino al 31 agosto riparte il servizio di navetta ‘mare 2020’ a Petacciato. Saranno incluse tutte le domeniche tranne il 15 agosto. Le fermate saranno quelle stabilite per il servizio degli autobus di linea più una ulteriore fermata in via Pablo Neruda (Contrada da Lemitoni). Il costo del biglietto è di 1 euro all’andata e 1 euro al ritorno e di euro 1.50 andata/ritorno.