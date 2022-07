Da cosa nasce la miopia?, il contributo del dottor Cagnoli nella rubrica Alesia e i suoi compagni di viaggio

Per prima cosa bisogna mettersi d’accordo su cosa è la miopia. Tutti d’accordo sul fatto che un miope vede in genere bene o benino da vicino e male o malissimo da lontano. E quasi tutti sono d’accordo che l’occhio di un miope è un po’ più lungo di quello di uno che vede bene (+1 mm = -3 diottrie). Ma già qui molti dicono che manca il concetto dello «spasmo accomodativo»: nel miope il cristallino (quella lente un po’ dietro l’iride) accomoda, cioè si contrae, sempre di più di quanto dovrebbe. Su questo punto per esempio sono d’accordo quasi tutti gli optometristi, ma non la maggior parte degli oculisti (che sono medici).

Per W. H. Bates, che pur essendo un oculista si interessava al modo particolare in cui un miope usa gli occhi, la miopia era riconducibile a tre abitudini: il fissare, il cercare di vedere un oggetto tutto insieme (diffusione) e lo sforzo (il cercare di vedere bene a tutti i costi). Per lui le deformazioni strutturali dipendono da questi atteggiamenti, che sono soprattutto mentali.

Insieme a Bates altri studiosi hanno osservato che la miopia porta quasi sempre con sé anche altre abitudini e altri atteggiamenti: la tendenza a non battere le palpebre, la tendenza a respirare poco, poca mobilità fisica, una certa timidezza e una certa preferenza per attività intellettuali.

Come nasce

Cosa dicono gli oculisti? Vediamo alcune ipotesi, più o meno ufficiali:

– «Gli occhi crescono come tutto il corpo solo fino a una certa età (6 anni o giù di lì). Quelli di un miope non smettono di crescere e si sviluppano nel solo modo possibile, allungandosi. È tutta colpa di uno squilibrio ormonale».

– «La pressione endooculare (dell’umore acqueo, il liquido compreso tra iride e cristallino) aumenta e fa deformare l’occhio».

– «È la cornea che può deformarsi parecchio, provocando fino a quattro diottrie di differenza».

Tutte queste spiegazioni non spiegano il perché, anche se danno qualche indicazione sul come. Se si insiste a chiedere il perché si ottiene questa risposta:

– «È ereditaria».

Questa spiegazione è stata ridicolizzata da studiosi di altre scienze (1), ma è ancora quella preferita dalla medicina ufficiale. Se si insiste, magari facendo obiezioni sensate, la risposta definitiva è:

– «Non si sa».

Gli optometristi

Gli optometristi, una professione nata negli Usa sostengono che: «La miopia è un tentativo di adattamento. L’occhio umano è fatto per cacciare i bisonti nelle grandi pianure e cerca malamente di adattarsi ai nuovissimi compiti di lettura, pc e in generale di lavoro da vicino, che non ha mai conosciuto durante la storia». È vero che la miopia era sostanzialmente sconosciuta in passato (2).

È vero che già nel ’700 e nell’800 si era notato un rapporto tra istruzione e miopia (3). Il meccanismo fisiologico che metterebbe in moto la miopizzazione sarebbe lo «spasmo accomodativo», cioè l’abitudine a contrarre continuamente il cristallino (o meglio, i muscoli ciliari, intorno al cristallino) per vedere da vicino finisce per diventare un fattore «normale», che non si è più in grado di modificare.

Questa posizione, che ha indubbiamente dei meriti, non ha soddisfatto Bates completamente. In particolare egli sosteneva che il lavoro da vicino non è in sé dannoso. Lo è quando sono presenti: la tensione, il fissare e la mancanza di centralizzazione (il cercare di vedere tutto insieme) come si diceva all’inizio. A riprova di ciò, proponeva la lettura anche da vicinissimo di lettere piccolissime, che costringe l’occhio a non fissare, a rilassarsi e a centralizzare. Se fatta in modo corretto, provoca anche un miglioramento della visione da lontano!

E le emozioni?

Gli approcci psicoterapeutici basati sul corpo hanno spesso osservato che una scarica emozionale può provocare un miglioramento della visione temporaneo, anche dell’ordine di una dozzina di diottrie. Forse, si sono detti i terapisti, all’origine della miopia ci sono dei traumi emotivi:

– la predisposizione alla miopia avverrebbe durante il periodo dell’allattamento. Se questo viene disturbato, particolarmente se viene interrotto il rapporto visivo con gli occhi della madre, si crea un distacco prematuro, che provoca un «ritrarsi» dell’energia del bimbo e una sensazione di essere insufficiente, inadeguato, non all’altezza, non meritevole di amore e approvazione. E se la mamma non guarda il bambino, o se gli occhi della mamma non esprimono amore o se la mamma porta occhiali, il rapporto visivo è rotto;

– la sensazione di non essere all’altezza potrebbe poi venire rafforzata da altre esperienze, come la nascita di un fratellino o la paura di non essere abbastanza bravo a scuola;

– tutta la vita o quasi potrebbe finire per essere percepita come una specie di esame continuo, in cui ci si sente perennemente insicuri, non all’altezza. Questa predisposizione diventerà operante quando ci sia una predominanza del lavoro da vicino, come dicevano gli optometristi. Ma c’è un altro elemento da tenere in considerazione.

Né fuga, né lotta

Di fronte a una situazione di stress, a un pericolo vero o solo ritenuto tale, si risponde con due modalità basiche: attaccare o fuggire, a meno che sia la fuga che la lotta siano impossibili. L’istruzione di massa, come noi la conosciamo, mira soprattutto a insegnare a non combattere e non fuggire. In un certo senso la scuola è una prigione. Anzi, rispetto a cinquant’anni fa sono spariti tutti gli spazi residui in cui un bambino poteva sperimentare il meccanismo della lotta o fuga: non esiste più la possibilità di giocare in strada; sono sparite le «bande» e tutti i rapporti autonomi di bambini con altri bambini; il gioco diventa sempre più un momento virtuale. Insomma i bambini vivono tutta la giornata in una prigione molto più totalizzante oggi, anche se dorata e confortevole (4).

La miopia sarebbe un rispondere allo stress (sentirsi sotto esame) rivolgendo la propria energia verso l’interno, quando la possibilità di «andare fuori» (lotta o fuga) diventa impraticabile.

Gli occhiali

L’idea che occhiali e lenti “curino” la miopia è diffusa, ma non reale. Il fatto è che se si fanno portare degli occhiali da miopi a degli scimpanzé questi diventeranno miopi (Young). Analogamente, se un miope usa da vicino gli stessi occhiali che gli permettono di vedere 10 decimi da lontano, forzerà i suoi occhi a diventare più miopi (ad accomodare ancora di più). Questa è un’idea largamente condivisa da molti professionisti. Gli operatori del metodo Bates a loro volta sostengono che gli occhiali:

– educano alla fissità dello sguardo, l’occhio a poco per volta si abitua a non muoversi rispetto al centro della lente (perché è li che ha la visione migliore).

– non favorendo l’esplorazione degli oggetti, favoriranno il «diffondere», non centralizzare, cioè si cercherà di vedere anche grossi oggetti egualmente nitidi tutti insieme, il che è fisiologicamente impossibile.

– e pertanto provocheranno una tensione costante nell’occhio, uno sforzo che si esprime in tensione dei muscoli extraoculari (il che poi porterà a ulteriore allungamento dell’occhio = aumento della miopia).

– provocano la perdita della visione periferica. Da qui, una sostanziale insicurezza nel movimento e un’incapacità di valutare correttamente le distanze e le velocità.

Si può uscire dalla miopia?

Il metodo Bates è un’educazione a usare gli occhi in modo naturale e costituisce il nocciolo di ogni programma di emancipazione dalla miopia. Lavorare con un insegnante preparato permette di affrontare e risolvere rapidamente molti problemi che appaiono insolubili. Bisogna anche affrontare il tema delle abitudini e dello stile di vita per introdurre attività e interessi più naturali.

Bisogna anche trovare tattiche e strategie che limitino l’effetto negativo dell’uso degli occhiali (5). Può anche darsi che sia necessario porsi domande un po’ più profonde sul come e perché si è scelto di vedere in quel determinato modo, se cioè non sia necessario rivedere alcune convinzioni profonde su noi stessi e sul mondo (6). Ci sono psicoterapisti che possono aiutare molto in questa direzione.

Note:

1. Young F. A., Leary G. A., Baldwin W. and West D.C., The Transmission of Refractive Errors within Eskimo Families in «Am I of Optometry and Archives of the Am Academy of Optometry», 46(9), pp. 676-685 (Sett. ’69). In uno studio condotto su un’estesa popolazione di Esquimesi (70.000 persone) venne riscontrata un’incidenza della miopia nulla tra gli anziani, del 2% tra i genitori (semi nomadi e quasi illetterati) e del 58% tra i figli, che seguivano un regolare programma scolastico e avevano uno stile di vita analogo a quello dei ragazzi del resto degli Usa.

2. Giovanni Keplero, nel XVII secolo stava diventando miope e scoprì di potere vedere meglio utilizzando lenti concave, che esistevano già da secoli. Gli occhiali per presbiti (lenti convesse) erano stati inventati nel XIII secolo. Come mai nessuno per 4 secoli aveva pensato agli occhiali da miope? Forse perché non c’era richiesta?

3. Alla corte del Re Sole era stato notato tra i cortigiani un certo grado di miopia, mentre i nobili «campagnoli» non ne soffrivano. In un rapporto alla Royal Society of London, nel 1813, James Ware annotava che gli ufficiali della guardia della Regina (alfabetizzati) erano spesso miopi, mentre tra i soldati semplici (illetterati) la miopia non risultava in più di 6 casi su oltre 10.000 effettivi.

4. I cortigiani del re di Francia erano proprio in questa condizione. Vivevano un’esistenza dorata, ma non erano liberi di muoversi e gli era naturalmente impedito di combattere. D’altro canto è risaputo che la miopia costituisce una vera e propria «malattia professionale» di chi sconta lunghe pene di detenzione in prigione.

5. Ci sono molte più possibilità di quanto si pensi: molte attività non hanno bisogno di un’elevata nitidezza per essere svolte. In molte i rasterbrille, o occhiali stenopeici, possono sostituire vantaggiosamente le lenti normali. E così via.

6. Tutti coloro che hanno problemi visivi apparentemente desiderano vederci bene più di ogni altra cosa. Eppure un meccanismo ben conosciuto dagli insegnanti del metodo Bates è che proprio quando un cliente riesce a migliorare in modo consistente la propria vista, comincia a manifestare ogni tipo di resistenze e difficoltà. Si direbbe che esista una parte inconscia, convinta che vedere stabilmente chiaro possa essere sgradevole o doloroso.

Facciamo un po’ di chiarezza…

Il Dr. W. H. Bates, oftalmologo elaborò e applicò per la prima volta un metodo di trattamento dei problemi visivi negli USA circa cento anni fà.

Di recente sono stati ripubblicati integralmente i suoi scritti, compreso la rivista da lui pubblicata dal 1919 al 1931. Il suo lavoro costituisce il punto di riferimento centrale per tutto il vasto mondo della visione olistica. Ha aiutato milioni di persone a migliorare la propria condizione visiva. Tra essi anche persone di spicco, come Aldous Huxley, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura, che grazie al metodo Bates ha risolto una condizione che lo aveva reso praticamente cieco e incapace di lavorare.

I fraintendimenti sul suo lavoro sono frequenti e spesso lo rendono inefficace. Ecco alcune domande e alcune risposte che possono aiutare.

Il metodo Bates è una terapia? Cosa significa “approccio olistico al miglioramento della vista”?

Il metodo Bates è un approccio in cui la persona è considerata nel suo complesso. Non curiamo malattie, ma aiutiamo a prevenire o ricuperare i problemi refrattivi: miopia, ipermetropia, presbiopia, astigmatismo e persino strabismo (in molti casi). Questo perché i fattori che producono un peggioramento della vista possono provenire dal tipo di lavoro, da blocchi emotivi o traumi, alimentazione squilibrata, e comunque si esprimono in cattive abitudini inconsapevoli nel modo in cui si usa la vista. Esserne consapevoli e correggerle è la base del metodo Bates.

Quanto tempo si deve dedicare agli esercizi?

Non è necessario pensare in termini di un tempo fisso da dedicare ogni giorno alle attività. Ciò che viene insegnato deve piuttosto essere integrato in TUTTE le normali attività quotidiane: sia nel lavoro d’ufficio che in quello casalingo, osservando la Tv o leggendo e in qualsiasi altra attività abituale.

Tuttavia molte persone hanno scoperto che praticare le attività del metodo Bates è piacevole e rilassante e finiscono per dedicare regolarmente del tempo a queste, così come si farebbe con lo Yoga o esercitandosi su uno strumento, come in un hobby. Quando questo accade, di solito raggiungono migliori risultati in minore tempo.

Dopo quanto tempo si può dire di essere “guariti”?

Intanto non si deve pensare in termini di malattia ma piuttosto di cattive abitudini da cambiare (magari collegate a convinzioni e atteggiamenti emotivi negativi). Il miglioramento dipende dall’individuo: alcuni smettono di portare occhiali dopo appena una lezione, altri possono avere bisogno di settimane o mesi per raggiungere lo stesso risultato. Quello che si ottiene dipende da quanto si investe, non solo in termini di tempo ma soprattutto in termini di entusiasmo, attenzione a se stessi e motivazione.

Conosco personalmente alcuni che hanno recuperato ben dieci diottrie in poco tempo, altri hanno avuto un processo molto più lento. Altri ancora fin dall’inizio assumono un atteggiamento molto indeciso e contraddittorio che impedisce ogni risultato, oppure abbandonano dopo pochi giorni ogni attività (e poi affermano che “il metodo Bates non funziona”….)

Ma, funziona?

Si, le storie di successo ci sono e vengono riportate sulle mail list del settore o giungono agli insegnanti come feed back positivi. Ogni volta che si è applicato i principi del metodo Bates (e magari anche qualche altra tecnica olistica) con costanza e consapevolezza, i risultati arrivano.

Cosa c’è che non va in lenti e occhiali?

Gli occhiali funzionano come una valvola: permettono il peggioramento, ma non il miglioramento dei problemi visivi, un po’ come una sedia a rotelle non aiuta a imparare a camminare.

Quando si inizia ad applicare il metodo Bates raccomandiamo di usare “occhiali di transizione”, ossia occhiali con una correzione più bassa di quella che darebbe 10 decimi, e/o i Rasterbrille (occhiali stenopeici con i buchi).

Oculisti e altri professionisti della vista, come vedono il nostro approccio?

All’università viene loro insegnato che la vista non può migliorare, se non con lenti o chirurgia, e la maggior parte di loro accetta questa posizione senza discussioni. Esistono tuttavia oculisti, optometristi, ortottisti e altri professionisti che hanno contatti con l’approccio olistico e danno una mano. Alcuni professionisti hanno seguito training con noi e iniziano a integrare le pratiche olistiche nel loro lavoro.

Si può lavorare da soli con il metodo Bates?

Il metodo Bates descrive il modo naturale di usare l’apparato visivo e quindi il modo più semplice e facile. Tuttavia la maggior parte di chi ha problemi visivi si è abituata ad interferire inconsciamente in tale processo e continuerà a farlo anche mentre cerca di applicare il metodo Bates. Per questa ragione particolarmente agli inizi, la guida di un insegnante qualificato evita di arenarsi in tipici fraintendimenti e permette di migliorare da subito.

Quali condizioni visive possono avvantaggiarsi del metodo Bates?

Generalmente il metodo Bates non si occupa di malattie, anche se spesso può dare una mano a ridurne i disagi.

Lo specifico del metodo Bates sono i problemi refrattivi:

Miopia – Visione scarsa da lontano

Ipermetropia – Fatica nella visione da vicino

Astigmatismo – Curvatura irregolare della cornea: si vede male a ogni distanza

Presbiopia – Difficoltà di messa a fuoco da vicino, attribuita all’età.

Maurizio Cagnoli