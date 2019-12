Da Colletorto a Buenos Aires, grande reunion della famiglia Ferrante

Il desiderio di ritrovarsi in occasione delle festività natalizie, la voglia di raccontarsi e augurarsi tutto il bene possibile alle porte di un nuovo anno: sono state queste le prerogative di una serata di convivialità che ha riunito i cugini della famiglia Ferrante di Colletorto, che hanno voluto così consolidare il valore profondo delle proprie radici e il legame indissolubile tra tutti i componenti della famiglia, dal più “saggio” al più piccolo. Il collegamento diretto (e in diretta!) con Buenos Aires, dove vive una parte di essi, ha fatto sì che non mancasse davvero nessuno all’appuntamento del 28 dicembre, atteso da tutti con gioia. Tra i discorsi ufficiali di fine serata, oltre ai dovuti ringraziamenti per gli organizzatori, si è manifestato coralmente l’auspicio di replicare in futuro l’evento, viste le emozioni provate e condivise.