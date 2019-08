Da City Manager del Comune di Termoli a direttore della sanità abruzzese

Nomina di prestigio per il molisano Roberto Fagnano

Per alcuni anni è stato il city manager del Comune di Termoli, in particolare a ridosso dell’ultima esperienza da sindaco di Remo Di Giandomenico. Adesso per Roberto Fagnano è arrivato il momento della promozione sul campo. Il molisano Roberto Fagnano è stato promosso a direttore della sanità della Regione Abruzzo. La notizia arriva direttamente da Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo, che lo conosce bene avendolo avuto anche in amministrazione in via Sannitica. «Una buona notizia! Dopo gli ottimi risultati di gestione dell’Asl di Teramo registrati dal 2014 ad oggi, oltre allo stato avanzato della procedura per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo, è giunta per l’ avvocato Roberto Fagnano la meritata promozione con la nomina, da parte della Giunta della Regione Abruzzo, a Direttore della Sanità della Regione Abruzzo. L’auspicio – afferma Felice – è che questo nuovo prestigioso incarico possa essere utile nell’immediato futuro anche per il nostro servizio sanitario regionale in vista di possibili e necessari accordi di programma di confini con la regione Abruzzo».