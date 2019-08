Da Chieti il no definitivo al Jova beach party a Vasto

L’attesissima tappa vastese del Jova Beach Party in programma il 17 agosto non ci sarà. Lo ha deciso questa mattina il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza in riunione a Chieti con la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Circa 30mila i biglietti già venduti per i quali si attendono indicazioni sul rimborso. Ma il danno maggiore viene dall’indotto che un evento del genere avrebbe creato con notevoli guadagni per tutta la zona interessata. Tra le maggiori criticità rilevate quella della chiusura della statale 16 e altre legate alla sicurezza in generale.