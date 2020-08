Da Cantalupo a Trento, il successo della Primaria molisana

Gli alunni della scuola primaria di Cantalupo nel Sannio, appartenente all’Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone, hanno ricevuto in questi giorni una graditissima quanto inaspettata sorpresa. Risultati già vincitori della XV edizione del concorso internazionale UN TESTO PER NOI, nei mesi scorsi avevano visto il loro testo dal titolo L’ACCA MUTOLINA trasformarsi in canzone vera e propria, musicata dalla Maestra Adalberta Brunelli e cantata dal Coro Piccole Colonne di Trento. In questi giorni, con piacere hanno appreso che il loro elaborato è diventato “colonna sonora” di un simpatico cartoon, che in modo chiaro e divertente dà indicazioni e suggerimenti su come e quando usare la lettera ACCA.

IL VIDEO IN ALTO