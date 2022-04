Da Campolieto alla direzione della banda di Olbia: ‘Buona musica’ da papà Livio

Da una banda di un piccolo paese del Molise (Campolieto) alla direzione della banda di Olbia.

Se guardi la banda con gli occhi di un bambino ti rendi conto di quale tesoro e quale patrimonio​ hai a portata di mano, un mondo e un valore inestimabile non comparabile con altri.

Mi ricordo quando eri​ bambino e nelle feste del nostro paese ti mettevi vicino a me con il flauto dolce nella banda di Campolieto​ e scalpitavi per capire come funzionava​ quel mondo magico. Da lì a qualche annetto hai cominciato a seguire gli studi della tromba nella scuola di musica​ di Campolieto con tutta l’anima e il corpo (avevi 11 anni quando ti ho portato​ a suonare in banda) era il 1 maggio del 2005. Sono stati anni duri, hai vissuto momenti particolari, non ti sei mai dato tregua, ma la devozione verso qualcosa di meraviglioso ripaga sempre.

Non mollare mai, abbi fede nel lavoro, nella costanza, nel sacrificio. Diffida da falsi profeti che promettono oppurtunità per​ “emergere”. Hai già tutto nelle tue mani e nel tuo cuore. Un grazie​ va al Presidente e al Direttivo e a tutti i componenti della banda (Felicino Mibelli ) di Olbia per averti accolto con entusiasmo in quella che da ora sarà la tua seconda famiglia. Devi essere​ onorato di essere​ il condottiero di un’avventura chiamata vita.

BUONA MUSICA.

Il tuo papà

Livio De Marco