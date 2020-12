Da Campobasso un presepe per tutti gli operatori sanitari, l’opera di Giovanni Teberino

Ci ha abituati alle sue creazioni che ogni anno espone al Museo dei Misteri. Ma questa volta Giovanni Teberino si è superato. Principlamente per il messaggio che ha lanciato con la sua ultima creazione.

“Un Presepe dedicato a tutti gli operatori sanitari. Gli Angeli esistono, – ha scritto Giovanni Teberino – ma a volte non hanno le ali…Un Presepe particolare quest’anno, l’emergenza ha toccato un po’ tutti noi e per questo un Presepe dedicato a “Gli Angeli” che sono gli operatori sanitari che lottano tutti i giorni in prima linea per limitare la diffusione del contagio e salvare vite umane, specialmente quelle degli anziani.Poi ci sono anche altri Angeli, quelli che accolgono in Paradiso tutte le persone che non ce la fanno a sconfiggere il virus. Gesù Bambino è posto sotto una capanna, realizzata con la mia mascherina del primo lockdown di marzo, circondato da Angeli con strumenti musicali che suonano la melodia della rinascita. Poi altri simboli dell’epidemia, lo stetoscopio duofono del dottore che arriva dentro la capanna a sentire il battito del Piccolo, l’amuchina, il tubicino dell’ossigeno che fa da cornice al Presepe e sullo sfondo la sempre verde edera, sulla quale sono appoggiate le date dei DPCM di marzo e novembre, con le chiusure di tutte le attività, tra cui il Museo dei Misteri.”