Da Campobasso alla ribalta internazionale, il dottor Ascierto nominato miglior oncologo del mondo

E’ Napoli, con l’Istituto dei tumori Pascale, il primo centro internazionale per la lotta al melanoma. A dirlo è la classifica stilata dal sito americano Expertscape.com che mette al primo posto nel mondo, su 65mila esperti, Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto dei tumori partenopeo.

Il Covid gli ha dato sicuramente una popolarità inaspettata. La felice intuizione di usare un farmaco anti artrite per curare le complicanze della polmonite da coronavirus gli è valsa la fama mediatica. Paolo Ascierto, tuttavia, è un oncologo di caratura mondiale. Già cavaliere e commendatore della Repubblica da diversi anni, il suo nome figura nei maggiori board internazionali. Nessuna sorpresa, dunque, dinanzi alla notizia che lo vede sul podio mondiale degli oncologi per la cura del melanoma.

L’analisi di Expertscape, ideata dai ricercatori della Università della North Carolina, si basa sulla produzione scientifica dei clinici nei vari settori della medicina, tenendo in considerazione soprattutto le pubblicazioni dell’ultimo decennio, valutando la qualità della rivista e la posizione come autore nell’articolo. Ascierto ha un Impact Factor e un H-Index, i due parametri utilizzati per “misurare” la produzione scientifica, molto alti, pari rispettivamente a oltre 3500 e 68.

Come noto il professore è cresciuto a Campobasso, figlio di un maresciallo dei Carabinieri: nel capoluogo molisano ha frequentato tutte le scuole fino alle superiori. In molti nel quartiere “Cep” di Campobasso (Via Scarano) lo ricordano come compagno di giochi e di scuola, già molto “secchione” all’epoca. E così, in questi giorni difficili, diventa bello ricordare un ragazzo che partendo da Campobasso non solo si è ritrovato a dare una speranza al mondo intero con l’intuizione di utilizzare il Tocilizumab nella cura della polmonite causata dal Covid, ma ora è sul tetto del mondo come miglior oncologo.