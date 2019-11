Da Campobasso alla Maratona di New York: applausi per Ilaria Novelli

La giovane mezzofondista della Polisportiva Molise è l’italiana più veloce della corsa nella Grande Mela

E’ campobassana ed è l’italiana più veloce alla Maratona di New York. Uno straordinario risultato per Ilaria Novelli. La giovane di Campobasso ha commentato sul suo profilo Facebook lo straordinario risultato ottenuto nella Grande Mela. «E’ andata! Mi sono divertita un sacco soprattutto la seconda parte della gara quando è andato via il fastidio alla gamba e ho iniziato a correre come piace a me. Infatti anche qui ho fatto il negative split di circa 3min chiudendo in 3:08:27. Pubblico pazzesco, atmosfera unica. I love NYCMarathon». Per Ilaria Novelli non si tratta della prima soddisfazione nel campo dell’atletica avendo centrato spesso dei record personali molto interessanti. Un risultato di grandissimo rilievo per la mezzofondista della Polisportiva Molise.