Da Campobasso al Kenya, quando lo sport unisce oltre ogni confine

Michele Ricciardi e Massimiliano Marino hanno creato un centro sportivo ed una squadra di calcio a Watamu

Era nato tutto per scherzo ed invece si è realizzato un progetto bellissimo. I campobassani Michele Ricciardi e Massimiliano Marino hanno creato un centro sportivo con annessa squadra di calcio a Watamu, in Kenya. «Vedere il sorriso di quei ragazzi è una cosa impagabile» ci dicono Michele e Massimiliano. «Abbiamo deciso di aiutare un gruppo di bambini lasciandoli nella loro quotidianità» hanno detto ancora. Sono venti i bambini che faranno parte della squadra messa su da Michele Ricciardi e Massimiliano Marino e si chiama Atletic Watamu. «I nostri piccoli venti calciatori passavano le loro giornate giocando nelle discariche di Watamu e da oggi, invece, diciamo anche finalmente, hanno un centro sportivo ed una vera squadra di calcio» hanno spiegato i due ideatori dell’iniziativa. «È bello poter donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi. Il nostro progetto è nato quasi per caso e solo adesso ci rendiamo conto di quanto sia importante per loro ma anche, e forse soprattutto per noi» dice ancora Michele Ricciardi che non vede l’ora di tornare in Kenya per inaugurare ufficialmente il centro sportivo di Watamu e poter riabbracciare i piccoli calciatori e i loro grandi sorrisi.

«Per l’occasione vogliamo ringraziare i nostri amici che ci hanno dato una grossissima mano per la realizzazione di questo sogno. Un grazie speciale a Paolo Di Domenico, Giuseppe Bax, Domenico Di Mella, Marisa Bartemucci, Nicholas Cornacchione, Alessandro Silvestri, Pina Pistillo, Claudio Costa, Carlo Latessa, Sandra Stinziani, Antonella Minicucci, Maurizio Ricci, Tony Cobucci, Luigi Manrico, Manuela Pernatozzi, Fabio Del Sordo, Jacopo e Vincenzo Di Camillo, Francesca Ruggiero, Francesca Russo, Antonella Pasquale, Michela Marucci, Mara D’Aversa, Federico Iampietro, Massimo D’Elisiis, Feliciano Antedomenico, Michele Vincelli, Antoniana Fiorini, Mario Cornacchione, Lionello Tanelli, Domenico Mucci, Paolo Rivellino, Antonella Lavalle, Maurizio Sacco. Forza Atletic Watamu».