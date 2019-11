E’ stato assolto dall’accusa di ricettazione perché “il fatto non sussiste”, il gioielliere svizzero Hervè Louis Fontaine – come riferisce on line “farodiroma.it” -. L’uomo era imputato al processo per la vendita del “Diamante rosa” di Maria Girani, vedova del senatore Renato Angiolillo.

La sentenza del tribunale di Roma è stata emessa a conclusione del procedimento avviato a Campobasso sulla scomparsa del tesoro di Renato Angiolillo, fondatore del quotidiano “Il Tempo”. Secondo l’accusa Bianchi Milella si sarebbe impossessato di parte della collezione di preziosi di Angiolillo, del valore complessivo di circa 100 milioni di euro, e Fontaine avrebbe fatto da intermediario nella vendita del celebre diamante rosa ‘Pink diamond’, di 34.65 carati, battuto all’asta a oltre 39 milioni di dollari da Christhie’s a New York nell’aprile 2013.