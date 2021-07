Da Campobasso a Barcellona: il viaggiatore solitario Giovanni Messina ci racconta le sue impressioni

Giovanni Messina appassionato di trekking partito a piedi in direzione Spagna (Barcellona), in diretta sul nostro sito racconta le sue impressioni su questa nuova affascinante avventura. Messina conta di arrivare in Spagna, nel capoluogo della Catalogna, tra 45-50 giorni percorrendo una distanza di circa 1.400 chilometri con una media giornaliera stimata di 35-40 km. Messina attraverserà Lazio, Toscana, Liguria, raggiungerà la Costa Azzurra (Francia), infine Barcellona.

