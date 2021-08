Da Campobasso a Barcellona a piedi: una pioggia battente accoglie Giovanni Messina a Nizza (VIDEO)

Giovanni Messina ha attraversato la frontiera ed è arrivato in Francia. Il campobassano doc che, dal capoluogo molisano è partito a piedi alla volta di Barcellona, nelle scorse ore è giunto a Nizza, città affacciata sulla Costa Azzurra. Le condizioni meteo però non sono delle migliori. Una pioggia battente ha accolto il nostro “maratoneta” che nella giornata di domani lascerà Nizza per continuare il suo viaggio verso la Spagna.