Da Campobasso a Barcellona a piedi: tappa a Sanremo per Giovanni Messina (VIDEO)

Continua il viaggio, con destinazione Barcellona (in totale sono 1500 chilometri – partito simbolicamente da Campobasso) per Giovanni Messina. Nella giornata odierna il campobassano ha fatto tappa a Sanremo. Messina, ormai in cammino da diverse settimane, nonostante qualche imprevisto, procede senza problemi in direzione Spagna. Dalla Città dei Fiori (che ospita l’arrivo della corsa ciclistica Milano-Sanremo, il festival della Canzone italiana, il premio Tenco e il rally di automobilismo) che è inoltre sede di uno dei quattro casinò presenti in Italia, Messina ci ha inviato il resoconto delle ultime ore trascorse nella provincia di Imperia.