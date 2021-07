Da Campobasso a Barcellona a piedi: tappa a Castiglioncello per Giovanni Messina (VIDEO)

Prosegue il viaggio di Giovanni Messina alla volta di Barcellona. Il campobassano, partito dal capoluogo molisano, nella giornata odierna, venerdì 16 luglio, è arrivato a Castiglioncello, cittadina in provincia di Livorno. «Sto visitando posti unici – ha detto Messina – e durante il viaggio continuo a conoscere persone di una gentilezza estrema. La notte scorsa, su invito di una delle tante persone che incontro lungo il mio cammino, ho dormito per la prima volta al chiuso e ho riposato anche qualche ora in più, riuscendo oltretutto a evitare il temporale che nella notte si è abbattuto sulla zona».