Il viaggio è lungo e ogni tappa è sempre più dura della precedente. Ma al nostro amico Giovanni Messina non manca la determinazione per giungere alla meta: Barcellona. Oggi 20 luglio, in questo video ci racconta di aver finalmente superato il confine fra Toscana e Liguria e ora si trova a La Spezia da dove domattina all’alba partirà alla volta delle mitiche e bellissime Cinque Terre. Buon cammino Giovanni!