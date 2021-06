Da Campobasso a Barcellona a piedi: iniziato il viaggio, fisico ma anche spirituale, di Gianni Messina (VIDEO)

Da Campobasso a Barcellona a piedi: quello di Gianni Messina non è solo un viaggio fisico, ma anche spirituale, fatto di esperienze e sentimenti. Iniziato questa mattina, mercoledì 30 giugno 2021. Gianni (tre figlie e una compagna – che ironicamente gli hanno detto di “andare molto piano”) è partito da Campobasso per raggiungere Ostia Lido. A fargli compagnia uno zaino (di circa 25 chili) e l’immancabile cappello. Messina, personaggio molto conosciuto nel capoluogo di regione (e non solo), appassionato di trekking, dovrebbe impiegare almeno 45 giorni per coprire gli oltre 1.300 chilometri che lo separano dalla Spagna. «Dormirò dove capita – ha detto Messina alla vigilia della partenza – Dovrei percorrere, molto dipenderà anche dalle condizioni meteo, una media di circa 30 chilometri al giorno. Ho iniziato questa avventura senza pormi, eccezion fatta per la destinazione finale, particolari obiettivi. Voglio semplicemente riappropriarmi di spazi e tempi inusuali, nuovi. Non sarà solo un viaggio fisico e geografico ma sarà anche un cammino intimo che mi regalerà tante emozioni da afferrare al volo».

Il Quotidiano del Molise seguirà da vicino il cammino di Gianni raccontando, di volta in volta, con video, immagini e testimonianze, il suo percorso.

A Gianni, per questa sua nuova avventura il nostro personale in bocca al lupo con una frase di Marcel Proust: «L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi».

