Da Campobasso a Barcellona a piedi, i primi 400 km di Giovanni Messina (LA DIRETTA)

Giovanni Messina ha superato la soglia dei 400 chilometri. Il suo viaggio, con destinazione Barcellona (in totale sono 1500 chilometri), è partito simbolicamente da Campobasso. Da ormai 15 giorni è in cammino e, nonostante qualche imprevisto la programmazione delle tappe procede senza troppi problemi. Sta attraversando la Toscana e durante una delle sue soste ha incontrato per caso una coppia che lo ha avvicinato avendolo riconosciuto per le numerose dirette web che Giovanni fa quasi ogni giorno. Felice di questo fuoriprogramma, Giovanni ha avuto modo di avere per qualche chilometro queste due persone come improvvisati compagni di viaggio. Un’avventura che continueremo a seguire in maniera puntuale fino alla destinazione spagnola.