Da Busso a Capo Nord in moto per far conoscere il Molise

Angelo è partito venerdì mattina in sella alla sua moto con un obiettivo preciso: macinare chilometri per far conoscere il Molise. Così a bordo della sua due ruote ha iniziato il suo viaggio da Busso per raggiungere Capo Nord, in Norvegia.

Un’avventura che ha tutto il sapore dell’impresa per Angelo che da solo, insieme alla sua fidata moto, percorrerà migliaia di chilometri con l’unico intento di far apprezzare il suo amato Molise.

E siamo certo che sarà un viaggio pieno di bellezza e ricchezza per l’intrepido molisano. Per questo l’augurio di buon viaggio gli arriva da tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.