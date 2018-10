Da Bruxelles importante incarico per Micaela Fanelli

All’unanimità, Micaela Fanelli è stata oggi designata a Bruxelles quale Coordinatrice del gruppo PES (Partito Socialista Europeo) alla Commissione Econ del Comitato delle Regioni.

Un risultato importante per l’Italia che, con la nomina di Fanelli, avrà più peso nella Commissione del Comitato che si occupa di problemi economici e monetari, essendo l’unico componente italiano a ricoprire tale incarico.

«Più solidarietà tra i popoli europei, più politiche di coesione sul territorio comunitario in un momento storico difficile e determinante per l’intera Unione – la prima dichiarazione del nuovo Coordinatore – perché l’Europa si faccia carico del nostro futuro e delle aspettative dei giovani, delle imprese, dei lavoratori, per creare e assicurare, sempre più, occupazione e benessere diffusi per tutti. Risposte concrete per migliorare la vita dei cittadini dell’Unione, soprattutto per i più deboli».