Da bianchi a blu, i parcheggi in centro diventano a pagamento: «Vergognoso»

I pochi stalli bianchi rimasti lungo la ferrovia sono diventati a pagamento per compensare i parcheggi gratis sul lungomare la domenica e i festivi

Certamente i parcheggi non più a pagamento nelle domeniche e nei giorni festivi sul lungomare nord e sud sono stati apprezzati da molti ma certo è anche che il “prezzo da pagare” è stato comunque alto. A sottolineare quanto accaduto, infatti, è stato un nostro lettore che ha deciso di scriverci per manifestare quanto si sta verificando in città. “Vi scrivo per portare a conoscenza il nuovo grandioso regalo che il Comune di Termoli ha voluto fare ai propri cittadini per aiutarli a ripartire dopo il lockdown: dei bellissimi e coloratissimi parcheggi blu a pagamento. Prima sono stati decimati quasi tutti i parcheggi bianchi in Via Dante per aprire la nuova viabilità costringendo i residenti a giri mostruosi con la propria auto sotto il sole cocente di agosto (ma anche in inverno) in cerca di uno stallo bianco…ed ora anche i pochissimi bianchi disponibili che costeggiano la ferrovia sono diventati a pagamento. Questo è il bellissimo regalo estivo che il nostro comune ha fatto ai residenti del centro ed anche ai turisti che non sanno più dove parcheggiare non pagando nulla. Il nostro comune ha prima dato con una mano i parcheggi blu gratis sul lungomare nel weekend (denaro quindi che non entrerebbe solo in estate nei weekend, perché in inverno il lungomare è deserto) e poi con due mani ha tolto quelli bianchi nel centro cittadino (quindi entrate sicure non solo nei mesi estivi ma anche in quelli invernali). Lo scenario che si è prospettato ai miei occhi è stato a dir poco vergognoso: automobilisti che girano di continuo in cerca di uno stallo bianco , gente che litigava per accaparrarsi un posto libero appena venutosi a creare, chi veniva da fuori e parcheggiava giornalmente lì per andare a lavorare costretta a pagare per arrivare in orario sul posto di lavoro. Non mi esprimo più di tanto anche perché non servirebbe a nulla. Turisti, residenti e pendolari quindi mano al portafoglio il Comune ha bisogno dei nostri soldi per ripartire”.