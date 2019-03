«Ieri pomeriggio sono stato a San Felice del Molise in occasione dell’inizio dei lavori di ristrutturazion e dell’ex asilo comunale che, grazie ai fondi previsti dalla misura 7.4 del ‘Programma di Sviluppo Rurale’, diventerà un centro di aggregazione per l’intera comunità. – afferma l’assessore regionale Nicola Cavaliere – Queste sono le giuste pratiche che possono aiutarci a contrastare lo spopolamento e a tutelare le aeree interne. Qui sorgerà – continua – un centro multifunzionale all’avanguardia , dove verranno svolte attività sociali, ricreative e culturali rivolte a giovani e meno giovani. Quindi un nuovo e importante punto di riferimento per San Felice. Alla politica tocca il compito di investire sul futuro con ottimismo, anzi è un nostro dovere morale».