Da Anas oltre 140 mln per messa sicurezza Bifernina, nel periodo estivo via i semafori con viabilità alternativa

Un investimento di oltre 140 milioni di euro per la statale 647 ‘Bifernina’. Lo ha programmato l’Anas al fine di aumentare la sicurezza e il comfort di guida dei viadotti ‘Molise 1’ e ‘Molise 2’ che insistono sull’invaso artificiale della diga del Liscione nel territorio di Guardialfiera

In particolare, – riporta l’Ansa Molise – per il viadotto ‘Molise 1’ sono in corso due interventi, per un totale di investimento lordo di circa 100 milioni di euro. I due interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza statica e all’adeguamento delle barriere di sicurezza, al consolidamento e impermeabilizzazione degli impalcati, nonché al miglioramento sismico di tutto il viadotto. Il primo intervento prevede la messa in sicurezza statica dell’impalcato, l’adeguamento delle barriere di sicurezza con installazione di una barriera bordo ponte con profilo salva-motociclista, il consolidamento e l’impermeabilizzazione degli impalcati nonché il miglioramento sismico dell’opera, tramite la installazione di appoggi e ritegni antisismici che saranno installati a seguito del sollevamento degli impalcati. Gli interventi, fa sapere l’Anas, saranno realizzati mantenendo in esercizio il viadotto senza prevederne la chiusura per tutta la durata dei lavori.

L’intervento prevede un investimento lordo di 70 milioni di euro ed è stato interamente progettato tramite 16 lotti funzionali, ciascuno con importo di 5 milioni di euro circa, dei quali quattro in fase di esecuzione e due in fase di completamento e ulteriori; altri tre sono in fase di consegna dei lavori. Il secondo intervento, con un investimento lordo di circa 30 milioni di euro, prevede dal punto di vista progettuale, la verifica delle pile e delle fondazioni dell’intero viadotto ‘Molise 1’ con la progettazione esecutiva di cinque interventi finalizzati al consolidamento strutturale delle pile e delle fondazioni del viadotto. Tale intervento è in fase di avanzata progettazione che sarà completata entro giugno 2021 per consentire la immediata esecuzione degli interventi previsti.

Per quanto riguarda il viadotto ‘Molise 2’, il cui valore dell’investimento complessivo ammonta a circa 41 mln di euro, sono in programma lavori di manutenzione per l’adeguamento sismico, la sostituzione delle barriere metalliche di sicurezza con l’installazione di nuove barriere bordo ponte ‘H4’ con profilo salva-motociclista e per lo smaltimento e depurazione delle acque della piattaforma stradale. Per conseguire l’adeguamento sismico dell’opera si prevede il sollevamento di tutti gli impalcati e l’installazione di isolatori sismici. Gli interventi saranno realizzati mantenendo in esercizio il viadotto senza prevederne la chiusura per tutta la durata dei lavori. Durante il periodo estivo, dal 15 luglio al 15 settembre, le lavorazioni sul viadotto ‘Molise 1’ saranno sospese mentre sul viadotto ‘Molise 2’, d’intesa con la Regione Molise, sono in fase di esecuzione i lavori per il ripristino della viabilità alternativa che verranno ultimati entro giugno prossimo. Il ripristino della viabilità alternativa consentirà l’eliminazione dei semafori presenti sul viadotto riducendo i disagi per il traffico. Nei fine settimana di fine luglio e agosto, Anas, aumenterà i presidi del personale su strada per gestire la viabilità nei pressi delle aree di cantiere al fine di rendere più scorrevole il traffico garantendo così il minor disagio possibile all’utenza in transito sulla statale.