Da 216 anni La Festa del Grano in onore di S. Anna a Jelsi. Il programma in tempo di Covid

Continuano le attività e gli eventi di POPMOlise Festival sfuso del Molise popolare! Il mese di luglio è dedicato a Jelsi e alla Festa del grano in onore di Sant’Anna che si svolge ogni anno nel comune molisano il 26 luglio. Alla Festa del grano è dedicata la vetrina dello Spazio sfuso in piazza G. Pepe 42, nella quale si può ammirare una traglia centenaria circondata da covoni e spighe. Sugli scaffali all’interno sono esposti i prodotti delle aziende partners del progetto. Grande fermento oggi pomeriggio, lunedì 19 luglio, presso la Vetrina di POPMOLise sono state accolte alcune signore di Jelsi che, in un coinvolgente Laboratorio, hanno insegnato la tecnica per realizzare la treccia con le spighe di grano che va a completare la decorazione della traglia in vetrina. Subito dopo, alle 17,00 si è tenuto l’incontro con la comunità durante il quale il Comitato della Festa di Sant’Anna ha presentato il programma per l’edizione 2021.



DOMENICA 25 LUGLIO:

Ore 8:30 Chiesa Madre: S. Messa con benedizione delle SPIGHE

Ore 19:00 Aia di Sant’Anna: S. Messa dedicata ai NONNI con accensione della Lampada Pacis incastonata nella traglia di bronzo. Segue allestimento della traglia tradizionale con canti, poesie e riflessioni.

LUNEDI’ 26 LUGLIO: SANT’ANNA

Ore 8:00 Chiesa Madre: S. Messa e omaggi delle spighe

Ore 9:30 Chiesa Madre: S. Messa

Ore 11:00 Chiesa Madre: S. Messa solenne con benedizione delle DAME di Sant’Anna

Ore 12:00 PROCESSIONE IN ONORE DI SANT’ANNA CON OSTENSIONE DELLA RELIQUIA accompagnati dalla banda musicale di Conversano (BA)- Distribuzione oblativa del “Pane di Sant’Anna”

Ore 13:30 Aia di Sant’Anna: preghiera di ringraziamento, benedizione dei covoni di grano e rientro alla Cappella dell’Addolorata

Ore 19:00 Via A. Valiante: S. Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Mons. Bregantiniconle confraternite con diretta su Telemolise e canali social. Segue Gran Concerto Bandistico “Città di Conversano (BA)”, dirige M° Susanna Pescetti

Ore 22:30 Valle del Cerro: spettacolo pirotecnico

Ore 23:00 Processione di rientrodella Santa in Chiesa Madre

DOMENICA 1 AGOSTO:

Ore 19:00 Aia di Sant’Anna: S. Messa di ringraziamento a Sant’Anna da parte del comitato festa con treccianti, massaie, traglieri e carrisiti

DOMENICA 8 AGOSTO:

Ore 19:00 Aia di Sant’Anna: S. Messa

A seguito dell’emergenza Covid-19 la tradizionale sfilata delle traglie e dei carri allegorici è ANNULLATA, pertanto, ogni iniziativa personale sarà interdetta dalle autorità competenti. Il comitato, durante tutte le celebrazioni religiose, invita la cittadinanza a rispettare le attuali norme di sicurezza impartite daiDPCM in vigore e dalle ordinanze emanate dal sindaco del Comune di Jelsi, onde evitare l’annullamento delle celebrazioni.

• L’ingresso in Chiesa Madre sarà contingentato

• L’ingresso nell’area delimitata e adibita alla celebrazione della S. Messa serale del 26 luglio, sarà limitata a un massimo di 350 posti a sedere distanziati tra loro di 1,5 mt.

• E’ obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt,

• E’ vietato creare assembramenti

• E’ obbligatorio nel corso della processione mantenere la distanza interpersonale di 2 mt.

Per ulteriori informazioni contattare il 339.8797373 oppure visita il sito www.festadelgranojelsi.it