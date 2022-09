Da 20 anni in Repubblica Centrafricana, Suor Elvira incontra Papa Francesco

Suor Elvira Tutolo, la missionaria di Termoli impegnata da vent’anni in Repubblica Centrafricana dove ha creato un centro di recupero per i bambini soldato che salva dalle bande armate, è stata ricevuta ieri (7 settembre) da Papa Francesco in piazza San Pietro, come si legge su Ansa Molise.

Per la religiosa della Congregazione di Santa Giovanna Antida Touret, premiata con l’Alta onorificenza di Commendatore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo impegno a sostegno dell’infanzia in Africa, è stato un momento di grande commozione.

Durante l’incontro Suor Elvira ha parlato della situazione dei giovanissimi che tenta di aiutare, denunciando la condizione dei più piccoli, imprigionati in strutture fatiscenti insieme agli adulti. Il Santo Padre l’ha rassicurata invitandola a “non scoraggiarsi” e ad “andare avanti” per poi stringerle forte le mani. “Grande emozione, ricorderò per sempre questo incontro” ha riferito poi la missionaria.

Le tante iniziative avviate da Suor Elvira Tutolo nella Repubblica Centrafricana sono raccontate nel libro “L’Africa nel Cuore” firmato dalla giornalista Antonella Salvatore, che ha raccolto la diretta testimonianza della religiosa: dalle battaglie per costruire il centro di recupero “Sara Mbi Gazoo” a Berberati con l’obiettivo di dare un futuro, nel loro Paese, ai ragazzi tolti dalla strada, alle vicissitudini per l’affido dei bimbi orfani a famiglie africane. “Questi bambini sono tutta la mia vita – commenta suor Elvira – ed è per loro che mi batterò sempre”.