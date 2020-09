Da 14 anni senza il rinnovo contrattuale, lavoratori della sanità privata in protesta

Sono scesi in piazza per manifestare davanti ai cancelli della Gea di Isernia i lavoratori della sanità privata. Sotto la lente il mancato rinnovo del contratto. “Dopo 14 anni – hanno affermato Anna Valvona Cisl Fp, Pasquale Gianquitto Uil Fpl e Antonio Amantini segretario generale funzione pubblica Cgil Molise – i lavoratori sono ancora senza contratto. Abbiamo figure professionali che sono state definite eroi perché durante la pandemia non si sono mai tirate indietro ma ancora non possono godere del rinnovo contrattuale e quindi degli aggiornamenti di categoria. La nostra richiesta alla Regione Molise è di farsi portavoce di queste problematiche e di spingere per il rinnovo contrattuale”.