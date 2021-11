Da 135mila a 162mila euro alla sub commissario, Toma concede l’aumento per “garantirne la presenza in loco”

Un aumento di 27mila euro, retroattivo, per la Tomasella, richiesto da Toma Commissario e concesso da Toma presidente

Un compenso annuo che si aggirava intorno ai 135mila euro. Ma che non sarebbe stato sufficiente a continuare a garantire in modo continuativo la sua presenza in loco, vista la distanza rispetto al luogo di residenza. E così la dottoressa Annamaria Tomasella, sub commissario ad acta alla sanità molisana, ha chiesto, ed ottenuto, l’aumento del 20% del suo compenso. Il commissario ad acta Donato Toma ha chiesto alla Direzione Generale della Salute di riconoscere al sub commissario l’aumento del compenso, il Dg Salute Lolita Gallo lo ha proposto alla Giunta regionale, presieduta da Toma come presidente, e la Giunta, con delibera numero 363 del 29 ottobre, ha approvato. In sintesi Toma Commissario ha chiesto a Toma presidente di aumentare lo stipendio al sub commissario. Detto, fatto.

Annamaria Tomasella è giunta in Molise in seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021. In piena pandemia e con una sanità regionale allo sfascio, immaginiamo che il suo lavoro siamo stato e sia a dir poco impegnativo. Non ricordiamo, però, interventi, atti o dichiarazioni della dottoressa Tomasella che in Molise è una perfetta sconosciuta. L’unica uscita pubblica è relativa alla visita del Generale Figliuolo in regione del 6 maggio scorso. Siamo certi che lavori nell’ombra, ma registriamo che uno dei suoi primi “atti” sia stato quello di richiedere l’aumento del 20% del suo compenso a decorrere dal 12 aprile 2021, cioè non appena insediata. E la Giunta ha concesso l’aumento proprio a far data dal 12 aprile 2021. La Tomasella, dunque, riceverà un assegno annuo di 162mila euro, più la differenza rispetto a quanto preso da aprile. Ben 27mila euro in più rispetto ai parametri standard stabiliti a livello nazionale. Ma la normativa prevede la possibilità, da parte delle Regioni, di riconoscere un incremento del compenso, nei limiti di un ulteriore 20%, sia per lo svolgimento della funzione subcommissariale, sia per il particolare impegno in termini di continuità in loco richiesto al subcommissario. E proprio su quest’ultimo aspetto ha battuto la sub. Con una nota la dottoressa Tomasella, confermando la propria disponibilità a garantire in modo continuativo la propria presenza presso la sede della struttura commissariale in ragione del considerevole carico di lavoro, ha rappresentato che fin dall’assunzione delle funzioni e dalla data di insediamento ha operato in maniera stabile e continuativa in loco e che tale costante permanenza ha determinato un notevole aumento delle spese individuali. Pertanto la Tomasella ha chiesto il riconoscimento dell’integrazione del compenso nella misura del 20%, con decorrenza dal 12 aprile 2021.

Il Commissario presidente Donato Toma ha valutato sia il particolare impegno, sia che la stessa garantirà maggiore presenza in loco e sia la notevole distanza intercorrente tra la sede della struttura commissariale e il luogo di residenza della Tomasella, ed ha richiesto (come commissario) e concesso (come presidente della Giunta) l’aumento del compenso della subcommissario.

Ovviamente a carico dei molisani.

redpol

QUI LA DELIBERA DI GIUNTA