Cusano Mutri, la spettacolare Infiorata nel giorno del Corpus Domini

Da più di un secolo vige a Cusano Mutri la tradizione d’infiorare le vie, le piazze e le Chiese della cittadina, a testimonianza della religiosità cattolica radicata nel popolo. Quest’ultime vengono ricoperte di quadri realizzati con petali di fiori e sostanze vegetali, raffiguranti immagini sacre, riproducendo opere di autori celebri oppure originali proposte creative dei maestri infioratori. L’appuntamento annuale del giorno del “CORPUS DOMINI” a Cusano Mutri è sempre stato improntato alla spontaneità della devozione popolare locale ed è anche un modo festoso di testimoniare la propria fede.

Lungo le vie, le piazze e i vicoli del centro storico, il tappeto artistico viene realizzato nel corso della prima mattina del giorno del Corpus Domini per consentire ai visitatori di ammirarne la bellezza fino all’ora pomeridiana per il passaggio della processione. Nelle Chiese di San Giovanni Battista ,dei SS. AA. Pietro e Paolo e in quella di San Nicola i tappeti vengono realizzati già dal sabato, proseguendo durante la nottata fino ad ultimare i lavori nella prima mattinata della domenica. Il giorno prima della manifestazione è dedicata al disegno su strada ed è da quel labirinto di disegni che, presto, mani esperte faranno nascere l’armonia dei colori.

PROGRAMMA:



Sabato 23 Giugno

-Ore 18,30: Presentazione del libro “Cusano Mutri l’orchidea del Matese” di Vito A.Maturo in Piazza Orticelli

Domenica 23 Giugno

-Ore 06.00: Inizio decorazione tappeti floreali

-Ore 18.30: Santa Messa nella Chiesa dei SS Pietro e Paolo (nella parte alta del paese).

-A seguire: Processione Solenne del Corpus Domini

-Al termine: Benedizione Solenne nella Chiesa di San Giovanni Battista (nella parte bassa del paese)

I tappeti floreali saranno visibili durante la fase di preparazione al mattino e, una volta completi, dal termine dei lavori (ore 13.00 circa) fino al passaggio della solenne processione.

Per le strutture ricettive si rimanda ai seguenti link:

http://www.comune.cusanomutri.bn.it/index.php/vivere/ristorazione

http://www.comune.cusanomutri.bn.it/index.php/vivere/ricezione

Per le visite guidate al centro storico è necessaria la prenotazione all’associazione Matese Escursioni:

3487503116

mateseescursioni@gmail.com

www.mateseescursioni.it

Per i parcheggi Camper ed altre informazioni rivolgersi al comune di Cusano Mutri 0824/862003.

Per contattare l’ente organizzatore: Pro Loco Cusanese 0824/862617 cusanese@unplibenevento.it

www.prolococusanese.it

3404296469