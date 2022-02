Cus Molise, pattinaggio in festa: Piazza e Salvatore convocate per il raduno tecnico nazionale

Il Cus Molise aggiunge nella sua già ricca bacheca un altro risultato di livello assoluto: le pattinatrici Martina Piazza e Marzia Salvatore sono state convocate per il raduno tecnico nazionale riservato alla categoria allieve, in programma al pattinodromo di Pescara il 10 febbraio. Un traguardo straordinario per le due giovani atlete del maestro Simiele, già protagoniste lo scorso anno ai campionati italiani.

Una vetrina, quella dei tricolori, che ha permesso a Piazza e Salvatore di essere visionate dal commissario tecnico Massimiliano Presti che le ha volute con se a Pescara. La convocazione delle cussine è il frutto del duro lavoro svolto con passione e professionalità nel corso degli anni dal maestro Simiele e da tutta la struttura del Cus Molise che ha investito e promosso senza remore la specialità, diventando per tanti un punto di riferimento. Sicuramente quello di Pescara sarà per Marzia e Martina un primo importante passo verso nuovi traguardi futuri. Soddisfazione è stata espressa dal maestro Simiele.

“Con questa convocazione – spiega – sono ripagati i grandi sacrifici fatti da Marzia e Martina che hanno sempre creduto nel lavoro dandomi fiducia e ascoltando i miei consigli. Naturalmente questo primo tassello deve rappresentare un trampolino di lancio in prospettiva futura. Sono sicuro che continuando su questa strada hanno la possibilità e le qualità per andare lontano in questa disciplina.

Sono felice per loro e per il Cus Molise che, con in testa il presidente Rivellino, il professor Guerra e il responsabile delle attività sportive oltre che delegato regionale Sanginario, ha creduto nel mio lavoro. Anche per me è una immensa soddisfazione che mi spinge a fare sempre meglio in futuro. La convocazione di Piazza e Salvatore deve rappresentare uno stimolo importante per tutta la squadra perché è la dimostrazione che con l’allenamento e il lavoro si possono raggiungere risultati importanti”.