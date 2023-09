Cus Molise, la ginnastica artistica pronta ad una nuova stagione entusiasmante

Una nuova stagione all’orizzonte per il settore giovanile della ginnastica artistica al Cus Molise. Sotto la guida di Gabriella Di Berardo e Carmine Iacovella il gruppo è pronto a raccogliere ulteriori consensi e risultati di spessore. La stagione ripartirà il 18 settembre con due gruppi di lavoro: quello dell’agonistica sarà impegnato il lunedì dalle 17 alle 18 e il giovedì dalle 14,30 alle 15,30 mentre quello della non agonistica svolgerà le sedute di allenamento il lunedì dalle 16 alle 17 e il giovedì dalle 15,30 alle 16,30. Chi intende avvicinarsi alla disciplina potrà sostenere una lezione di prova il lunedì dalle 16 alle 17. Il gruppo delle agoniste comincerà a lavorare da subito per gli appuntamenti importanti della stagione, probabilmente una prima fase nazionale in programma a dicembre. Il gruppo non agonistico procederà nella sua crescita, puntando ad ampliare ulteriormente la sua base. “Come ogni anno l’emozione il primo giorno ci sarà sia da parte nostra che delle atlete – spiegano Gabriella Di Berardo e Carmine Iacovella – abbiamo conservato il gruppo storico e ci auguriamo che ci siano anche dei nuovi arrivi con i quali ampliare la nostra base e lavorare in prospettiva futura. Siamo felici di poter continuare sulla strada intrapresa. Un ringraziamento va senza dubbio al Cus Molise che ci permette da tanti anni di lavorare in tranquillità. Avere delle ragazze disposte al lavoro e al sacrificio agevola il compito. Ci auguriamo di riuscire ad ottenere dei buoni risultati sia da un punto di vista tecnico che della crescita personale delle nostre ginnaste”.