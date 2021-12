Cus Molise, la fit&boxe chiude il suo 2021. Frabotta: “Soddisfatti del lavoro svolto”

Sorrisi e divertimento mancavano da un po’. L’entusiasmo contagioso con il quale si è chiuso il 2021 della Fit&Boxe® al Cus Molise è un segnale importante in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Licia Frabotta, responsabile del corso e trainer del Team Italia Fit&Boxe Academy®, è il motore trainante di una disciplina che sul nostro territorio sta diventando sempre più apprezzata.

“Non nego – spiega – che in questo periodo, dalla ripresa delle attività ad oggi l’emozione quando si mettono i guantoni è sempre tanta. Sappiamo che il momento resta delicato ma lo sport aiuta senza ombra di dubbio a dimenticare i problemi. Il bilancio di questo anno 2021 dal punto di vista sportivo non può che essere buono, abbiamo lavorato con costanza impegno e dedizione riuscendo ad ottenere dei buoni risultati. Il lavoro di gruppo premia sempre, la squadra vince e noi anche quest’anno abbiamo vinto.

Dispiace non poter partecipare ad eventi e organizzare manifestazioni così come abbiamo fatto in passato ma la cosa fondamentale è poter dare continuità ad un progetto iniziato ormai tanti anni fa in questa struttura che ormai reputo casa mia”. Il pensiero della Frabotta va poi al nuovo anno che è ormai alle porte. “La speranza è che si possa lavorare serenamente – rimarca – dobbiamo tenere sempre gli occhi aperti e non abbassare la guardia. Cercheremo di essere sempre presenti con la nostra attività provando a crescere e migliorare ulteriormente, consapevoli del fatto che lo sport aiuta soprattutto in momento come quello attuale”.