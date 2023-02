Cus Molise, kickboxing: grandi riscontri dagli Interregionali di contatto leggero a Velletri

E’ stata una giornata importante e ricca di soddisfazioni per la squadra kickboxing del Cus Molise impegnata agli interregionali di contatto leggero che si sono svolti a Velletri. Una domenica produttiva per Oleksandr Pukas che conferma di essere in grande condizione. Anche questa volta non c’è storia, vince per superiorità tecnica il primo match e nella finale il suo avversario accusa un diretto destro che porta al ritiro per intervento medico prolungato. Gabriele Ciccotelli approda alla competizione non al top della forma e comunque esegue combattimenti esemplari. Partendo dagli ottavi, riesce ad approdare in finale dove incontra un atleta che gli dà filo da torcere con dei calci laterali e frontali allo stomaco. Il portacolori del Cus Molise è costretto ad ammainare bandiera bianca ma lo fa a testa alta. In terra laziale è stato impegnato anche Marco Oriente. Il veterano del Cus, non riesce a spuntarla contro un avversario molto più esperto a livello internazionale.

I maestri Astorri e Amatuzio al termine dell’appuntamento hanno espresso la loro soddisfazione. “I ragazzi hanno dato tutto e sono riusciti a dimostrare il loro valore – spiegano – la strada intrapresa è senza dubbio quella giusta. Continueremo a lavorare così come stiamo facendo per preparare nel migliore dei modi i prossimi appuntamenti, aspettando le qualificazioni per i campionati italiani che si terranno a Jesolo (Venezia) il prossimo 26 marzo”.