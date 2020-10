Cus Molise, il precampionato si chiude con un successo 2-1 alla Lazio

Si chiude con un successo ai danni della Lazio il precampionato del Circolo La Nebbia Cus Molise che al Palaunimol supera al termine di una gara intensa i capitolini. Finisce 2-1 grazie alla rete decisiva di Mauricio Paschoal nella seconda frazione di gioco. Al di là del risultato finale sono state tante le buone indicazioni avute da mister Sanginario in vista dell’inizio del campionato fissato sabato prossimo contro il Pistoia. Stesso discorso per il trainer biancoceleste Bagalà che andrà ad affrontare un durissimo girone B di serie A2 nel quale cercherà la salvezza.

La cronaca – La Lazio parte meglio e trova il vantaggio con un tiro di Ramon dalla media distanza che non lascia scampo a Roman. Il quintetto di Bagalà va vicino al bis subito dopo con Lupi che saggia i riflessi di Roman, pronto alla deviazione. Scampato il pericolo la squadra di Sanginario reagisce. Break difensivo di capitan Di Stefano, conclusione di Barichello deviata in corner. E’ poi Turek a spedire alto da buona posizione. La Lazio ha buone individualità e crea un’altra occasione sull’asse Lupi-Capponi, conclusione al lato. Il Cln Cus Molise trova il pareggio grazie ad una ripartenza micidiale di Barichello che salta un paio di avversari, duetta con Turek e poi deposita in fondo al sacco il pallone dell’1-1. Sulla rete del brasiliano si chiude la prima frazione di gioco.

Nella seconda metà del confronto la squadra di casa alza da subito i giri del motore e dopo una conclusione di Ramon parata dal portiere di casa, è Di Stefano a sfiorare il gol del sorpasso con un diagonale velenoso che si spegne di un soffio al lato. Stessa sorte tocca poco più tardi a Turek con sfera questa volta deviata in corner. Il calcettista slovacco è pericoloso anche quando tramuta in oro una bella palla di Triglia, Dalmaz risponde presente. La pressione dei padroni di casa viene premiata quando Paschoal indovina spazio e tempo e gonfia ancora la rete portando i suoi in vantaggio. Nel finale la Lazio prova a giocarsi la carta del portiere di movimento ma la mossa non sortisce gli effetti sperati. Il Circolo La Nebbia Cus Molise vince e si proietta nella maniera migliore possibile alla gara interna contro il Pistoia.