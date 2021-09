Cus Molise, il Minibasket nel segno della continuità con Mario Greco

Una ripartenza nel segno dell’entusiasmo e della continuità. La nuova stagione del minibasket al Cus Molise è pronta a rilanciare ambizioni e prospettive di un gruppo deciso più che mai a crescere sotto la guida del responsabile Mario Greco. “Abbiamo tante cose in programma – spiega – apriremo le nostre attività ai più piccoli quindi ci sarà tanto divertimento. Abbiamo tanta voglia di ripartire e lo faremo nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli che sono leggermente allentati. Ci auguriamo che questa possa essere la ripresa dell’attività a pieno regime”.

Cus Molise e Cestistica viaggiano a braccetto con ottimi risultati per quanto concerne il settore giovanile. “Sicuramente sono questi i principali centri di reclutamento – rimarca Greco – vogliono accogliere tanti bambini, farli giocare e divertirsi, sviluppare e consolidare gli schemi di movimento. Il minibasket è un giocosport che vuole far stare insieme e aiutare soprattutto a crescere. Il nostro progetto va avanti da tanto tempo con buonissimi risultati. Dopo una leggera flessione a causa della pandemia ci auguriamo di riprendere con entusiasmo per portare avanti nella maniera migliore questo progetto bellissimo che accoglie tanti bambini ma anche molte bambine che decidono di avvicinarsi alla pallacanestro. La sinergia con il Cus Molise – prosegue Greco – è qualcosa di prezioso e anche su questa si basano i successi, non solo tecnici ma anche numerici, che abbiamo ottenuto nel tempo. Siamo molto contenti di quanto abbiamo fatto nel corso degli anni e ci auguriamo di poter proseguire sulla strada intrapresa e ove possibile continuare a raccogliere risultati importanti. Ci proponiamo anche quest’anno di tenere fermi i valori fondanti del nostro impegno: dare la possibilità a tutti i bambini di giocare a minibasket e vivere un contesto che aiuta prima di tutto a crescere come persone”.