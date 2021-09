Cus Molise, giornata dedicata al calcio balilla con il progetto Spinability

Ha avuto un grande successo la giornata del progetto spinability dedicata al calcio balilla con il Cus Molise e i suoi istruttori protagonisti dell’evento insieme ai ragazzi dei centri socio educativi del comune di Campobasso gestiti dalla cooperativa Sirio. Divertimento e tante risate hanno fatto da cornice all’evento che si è svolto presso il parco pop-up di via XXIV Maggio a Campobasso, gestione Robertucci dove I ragazzi, insieme agli istruttori del Cus si sono cimentati in partite a ‘biliardino’ messo a disposizione dalla ditta Trivisonno biliardi. E’ stata coinvolta nella giornata anche la società Asd Olimpic Paideia Sporting. Presenti, Mariella Procaccini e Antonella Lombardi che hanno dato il loro contributo all’evento. “E’ stata una giornata all’insegna del divertimento – ha spiegato l’istruttore del Cus Molise Antonio Severino – abbiamo condiviso con i ragazzi dei centri socio educativi un momento importante. Quella del calcio balilla è un’attività completamente nuova che ha reso la giornata ancora più interessante. Con il progetto spinability che come Cus Molise ci vede in prima linea, cerchiamo di svolgere attività motoria e giochi di vario genere in modo da permettere ai ragazzi di variare giornate differenti e utili allo stesso tempo. Siamo stati sempre attivi per promuovere questo tipo di eventi e in futuro avremo anche altri progetti nei quali saranno coinvolte le persone con disabilità”.