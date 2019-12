Cus Molise, Ginnastica artistica. Applausi per l’ultima lezione del 2019

Di Berardo: «Orgogliosa delle mie allieve»

Rosso è il colore della festa. E del Natale. Proprio in tenuta natalizia, le allieve del corso di ginnastica artistica guidate dall’insegnante Gabriella di Berardo hanno svolto nel pomeriggio di oggi una lezione a porte aperte (presenti genitori, amici e parenti ad applaudirle) per chiudere il 2019 e mettere in mostra quanto provato nel corso degli allenamenti da settembre ad oggi. L’occasione è stata propizia anche per scambiarsi gli auguri di Natale essendo ormai prossimi alle festività. “Un ringraziamento voglio farlo a tutte le famiglie che hanno deciso ancora una volta di affidarci le loro figlie – afferma la responsabile Gabriella Di Berardo – segno di fiducia e di affetto che gratifica me e il Cus Molise e che ci spinge a fare sempre meglio in futuro per cercare di portare queste ragazze il più in alto possibile. Un grazie voglio rivolgerlo anche a Carmine Iacovella e Caterina Carbonaro che mi sono vicini e mi aiutano in ogni allenamento. Senza il loro supporto non sarebbero arrivati dei risultati così importanti, sia in termini tecnici che numerici. Grazie al Cus Molise che ci mette sempre nelle migliori condizioni per fare bene e di lavorare con grande serenità. Quando alle spalle si ha una struttura così efficiente tutto è più facile”. Il pensiero della Di Berardo va poi al suo gruppo di lavoro. “Ho la fortuna di allenare ragazze meravigliose, da quelle più piccole alle più grandi e questo mi rende felice. Si applicano, mi seguono e mettono sempre tanta passione negli allenamenti. Personalmente ci metto la mia esperienza ma va riconosciuto a loro il merito di tanto lavoro e di grandi risultati. Il riuscitissimo spettacolo natalizio testimonia che la strada intrapresa è quella giusta. Sono orgogliosa di ognuno di loro”.