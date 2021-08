Cus Molise, equitazione nella terza giornata del laboratorio sportivo

Equitazione protagonista nella terza giornata del laboratorio sportivo organizzato dal Cus Molise in collaborazione con il comune di Campobasso. Dopo arti marziali e badminton, i ragazzi protagonisti del progetto sono stati ospiti del centro Aquilonia di Oratino. E’ stato un pomeriggio di sport a contatto con la natura con i protagonisti dell’evento che hanno potuto provare una disciplina difficile ma che allo stesso tempo regala grandi emozioni. Il contatto diretto con il cavallo, il saperci parlare per farlo rendere nella maniera migliore e instaurare con l’animale un rapporto di fiducia. Tutto questo e molto altro è stato alla base di un incontro formativo sotto tutti i punti di vista. “L’equitazione non è uno sport facile – spiega Antonio Severino istruttore responsabile del progetto – i ragazzi sono stati molto attenti ed hanno seguito quelle che sono state le indicazioni degli istruttori. In questo modo è stato possibile condividere tutti insieme, nella maniera migliore, le emozioni e le soddisfazioni che l’andare a cavallo regala. Ognuno di loro ha chiuso il pomeriggio con il sorriso sulle labbra e questo testimonia che si è tornati a casa contenti, con un bagaglio di esperienza importante”.