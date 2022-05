«Cure pediatriche a rischio in Molise», Primiani: «Florenzano trovi soluzioni o si dimetta»

Il consigliere dei 5 Stelle: «Nella nostra regione manca circa il 95% dei pediatri di cui c’è bisogno, situazione drammatica»

«Carenza di personale e incapacità di programmare – ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – rischiano seriamente di causare la paralisi dei servizi di Pediatria nei nostri ospedali pubblici.

L’ospedale Veneziale di Isernia, infatti, presto perderà entrambi i pediatri attualmente operativi e, già da quest’estate, il reparto rischia di rimanere scoperto. Al S.Timoteo di Termoli in pratica c’è una sola pediatra, mentre al Cardarelli di Campobasso si continua a fare i conti con la scarsità di medici.

Risultato: in Molise manca circa il 95% dei pediatri ospedalieri di cui avremmo bisogno.

Proprio ieri è arrivata la notizia dell’assunzione di soli tre specializzandi in pediatria. Una piccola boccata d’ossigeno che, tuttavia, arriva quando la situazione è già disperata e, in ogni caso, non basta a risolvere il problema.

Il dramma dei punti nascita in Molise persiste, nei fatti e nelle prospettive.

Come se non bastasse, sta venendo meno anche la soluzione “tampone”, ovvero il ricorso ai libero-professionisti per tenere aperti i reparti.

Questi medici, infatti, hanno il contratto in scadenza al 31 maggio e, almeno per il momento, non hanno alcuna prospettiva di riassunzione.

Intanto, il direttore generale di Asrem, Oreste Florenzano, non ha fornito rassicurazioni in tal senso.

Forse a qualcuno non è chiaro ed è bene dunque ribadirlo: sono a rischio le cure dei nostri bimbi, spesso già trasferiti fuori regione soprattutto per patologie collegate al Covid.

Bisogna intervenire immediatamente per evitare il peggio. Perciò torno a chiedere al dg Asrem: si muova subito oppure si faccia da parte, perché c’è tanto lavoro da fare e il territorio non può più attendere.»