Curarsi in Molise si può, probabilmente molto più che in America

di Giovanni M.Piacentino

Nel 2014 lavoravo per il Laboratorio FERMILAB, nei dintorni di Chicago, ero professionalmente appagato, dirigendo un gruppo di giovani ricercatori, con una produttività scientifica di trenta e più lavori all’anno; vivevo felicemente con la mia unica figlia, amata e a lungo desiderata, e avevo ritrovato anche un nuovo tepore per la mia affettività avvezza a solitudini e deserti biblici … ma il 22 luglio, durante una vacanza nella mia città, mentre imperversava un temporale e gustavo una zuppa di lenticchie, felice come Esaù, il mio Cuore, il mio piccolo Cuore ha ceduto: il boccone mi è rimasto di traverso e un opprimente malessere mi ha conficcato un coltello nel petto e tra le scapole.

Un infarto puniva i miei eccessi alimentari, la mia remota adesione al fumo, la mia superbia nel dissimulare le sofferenze morali; interrotto il pranzo, pensai che avrei cenato nell’Ade. Invece, mezz’ora dopo, ero steso su un letto di emodinamica e uno sconosciuto, il Prof. Francesco Versaci, frugava nei meandri delle mie coronarie e le riallargava, le ripuliva, ne ripristinava il flusso … ricordo poi la cena non certo luculliana dell’ospedale, forse la più gradita della mia vita di redivivo. Mi sono quindi prontamente ritrasferito in Patria, dove mi sono sentito più tranquillo, per aver conosciuto l’efficienza del sistema sanitario e la competenza dei nostri medici. E di medici ne ho conosciuti o riconosciuti molti in questi anni, tutti bravi e disponibili in mille circostanze, capaci di diagnosticare una polmonite col solo stetoscopio e senza radiografia: Carlo Raffaele, Giulio, Rino, Carlo e altri amici che un destino infausto mi ha sottratto. Da quando sono tornato mi sono sentito sempre molto al sicuro con i medici di Campobasso, altro che America! Recentemente però ho provato una delusione incontrando due amici di lunga data, medici entrambi, in un bar: mi sono seduto con loro a fraternizzare e chiacchierare e l’argomento è caduto sul loro Ordine professionale. I due amici si lamentavano di quest’organo di autogoverno, manifestavano insoddisfazione e insofferenza per la sua gestione, che lasciava dubbi, ma in realtà non contestavano nulla con la puntualità di un’accusa … mi sembrava strano che non considerassero che frasi così generiche alimentano un venticello che “nelle orecchie della gente si introduce … e le teste e i cervelli fa stordire e fa gonfiar”. Sorpreso e interessato come sono per le mie vicende di salute al mondo medico in Regione, ho pensato di approfondire, e farlo non è stato difficile. E’ bastato un click ed è apparso il sito dell’Ordine: in prima pagina, dalle notizie di attualità, ho compreso la natura della discussione: si vota per il rinnovo del Consiglio direttivo e quindi si litiga, ma su cosa? A quanto sembra la vertenza principale è la modalità di voto: il Presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Dr. Anelli, contesta la scelta del voto telematico che a suo giudizio, pur consentito dalla legge, è stato richiesto con ritardo da alcuni Ordini periferici rispetto a presunte, rigorose scadenze. Naturalmente, al mio palato di gusto scientifico, un’avversione naturale alle idee retrive mi ha fatto pensare che chi si oppone al voto telematico in qualunque modo e in qualunque senso sia oggi interessato a limitare i diritti dei votanti. Il voto telematico è oggi assolutamente sicuro, impersonale, segreto e al contempo verificabile molto più che non quello espresso con altre modalità, e allora perché non dovrebbe essere usato soprattutto in tempo di pandemia? Per ottemperare a qualche futile formalità costruita per snaturare la legge? Mi sembra tutto molto capzioso. Poi mi sono chiesto chi fosse il dottor Anelli e cosa rappresentasse l’organo federale che presiede: ho scoperto che la Federazione non è un organo superiore, che ogni Ordine professionale è indipendente e sovrano e deve trovare nella Federazione coordinamento senza subordinazione. Un organo di coordinamento che nel suo presidente interpreta la funzione in modo eccessivamente dirigista. L’appetito vien mangiando, così ho continuato a esplorare il sito dell’Ordine scoprendo cha ha organizzato congressi, che ha una serie di iniziative di formazione a qualificazione continua anche per il volontariato, che si esprime e fa proposte sulla riorganizzazione sanitaria, anche in tema di Covid, offre servizi agli iscritti e a ai cittadini. Anche un non associato come me può, e io l’ho fatto, non solo consultare i bilanci di vari anni ma scaricarli se mai dovessero servirgli per qualche motivo; ho scoperto pubblicati i verbali dei consigli e persino le quote sociali, tra l’altro dimezzate per i giovani, che io invece, da Presidente del Rotary, non ho pubblicato mai nulla. Insomma, fatevi un giro sul sito dell’Ordine dei medici: la Vostra serenità e la fiducia di poter essere curati al meglio non potranno che giovarsene.