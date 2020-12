Curare col gioco. La ricerca di Angelo Malinconico e Nicola Malorni

E’ tutto molisano un importante lavoro in psicoterapia, un apporto alla ricerca scientifica che verta in modo particolare sulla psicoterapia analitica appena diventato un libro. Gli autori sono Angelo Malinconico e Nicola Malorni. Nel testo presentano i risultati di una ricerca che copre un periodo di studio e lavoro di almeno tre decenni col “gioco della sabbia”, una metodica analitica che introduce un’altra via espressiva dei vissuti profondi attivati nella stanza d’analisi.

Malinconico è psichiatra, criminologo e psicologo analista con funzioni didattiche e di supervisore di istituzioni pubbliche e private in Italia, direttore dei servizi per la Salute mentale in Basso Molise. Malorni, psicologo clinico e di comunità, psicoterapeuta, psicologo analista, è presidente della Kairos Cooperativa sociale di Termoli. Entrambi hanno già scritto volumi e articoli scientifici sul disagio psichico e sulle possibili cure.

“IL Gioco della Sabbia – La ricerca infinibile”, questo il libro edito da Astrolabio, raccoglie la testimonianza dei due analisti di formazione junghiana sulle potenzialità terapeutiche dell’azione di gioco con la materia e con l’oggetto nel promuovere l’espressone di vissuti emotivi attivi non solo per il bambino ma anche per l’adulto. Il gioco stimola il ritorno a un gesto arcaico della storia individuale. Con i benefici che ne conseguono. Sono infatti molte le conferme dell’efficacia del metodo, mostrate dalle ricerche consolidate nell’ambito professionale dai due autori termolesi e ulteriormente supportate dalla ricerca neuroscientifica e dallo studio di paleo-antropologi.

“Questo volume raccoglie esperienze analitiche in svariati campi di applicazione del Gioco della Sabbia – spiega il dottor Malorni – E, come suggerisce il sottotitolo “La ricerca infinibile”, è la promessa di un ulteriore filone di ricerca che ci appassiona e ci fa volgere lo sguardo alle recenti scoperte in ambito neuroscentifico. Scoperte su cui stiamo già lavorando in vista di nuove pubblicazioni, perché la materia è vasta ed affascinante”.