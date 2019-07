CAMPOBASSO

Parco dei Pini diventa un laboratorio didattico, sul controllo delle piante infestanti, per i sei ospiti delle due cooperative dello Sprar che hanno iniziato i corsi di formazione teorico-pratica per la cura e la manutenzione del verde pubblico, come prevede il protocollo stipulato pochi giorni fa tra le strutture ricettive e il Comune di Campobasso.