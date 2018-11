Cura del verde pubblico assente, la rabbia dei lettori (SEGNALAZIONE)

Continuano, quotidianamente, ad arrivare alla redazione del Quotidiano del Molise segnalazioni riguardanti la totale assenza della cura del verde pubblico specie per quel che concerne alcuni parchi cittadini, un tempo vanto della nostra città. Riportiamo di seguito, ampiamente corredati da foto, due lettere critiche di altrettanti lettori.

«Questa mattina sono andato in Villa De Capoa con la mia bimba sperando di poter utilizzare quella che era l’unica altalena ancora intatta, ma ho trovato il nulla: nessun gioco, in assoluto, tutto spazzato via dal vandalismo di ignoti e dalla noncuranza di un’amministrazione assente. Solo quel che resta di quello che fu l’arredamento urbano di un posto una volta incantevole, ora fregio di una città abbandonata a se stessa…». Dario Di Tullio



«Egregio direttore,

Le mando qualche spaccato di uno dei tanti parchi di Modena. Le immagini parlano da sé: la cura riservata ad essenze arboree, prati ed elementi di svago è sotto gli occhi. Facciamo un tuffo a Campobasso: ciclabile di Ferrazzano in stato di abbandono (per la parte concernente il capoluogo), villa Musenga in uno stato da terzo mondo, aggravato dell’insensata idea di adibirla a parco giochi, quando ci sono aree ben più vaste e pertinenti allo scopo, alberi in viale Elena aggrappati ad un filo ed alcuni dei quali già defunti per totale carenza di cure, villa De Capoa in condizioni penose, Corso Bucci sulla stessa linea d’onda. Eccetera eccetera. Una città, Campobasso, che ha deciso, per qualche inspiegabile ragione, di trasformarsi in una tabula rasa in merito a qualsivoglia aspetto che riguardi un territorio locale, con l’aggravante che tanti cittadini non hanno quello scatto d’orgoglio che li porti ad indignarsi per un tale inconcepibile status quo, a far sentire la propria voce, ad agire compatti, pur se in mezzo a difficoltà, per contrastarlo, consci del fatto che il mondo non inizia né finisce con i propri affari quotidiani. Grazie per l’attenzione che vorrà riservarmi. Cordiali saluti, Mara Iapoce».