Cura del verde in Villa De Capoa, ci pensa lo Ial Molise

Un intervento a settimana, ma da aprile si intensifica. Ed a maggio sono in programma le Giornate ecologiche con i bambini della Scuola Primaria

Nuova avventura per lo Ial Molise, che da alcuni giorni si occupa della manutenzione di Villa De Capoa, il polmone verde cittadino.

Una collaborazione con il Comune di Campobasso che durerà un anno all’incirca, 13 mesi, dopo che Palazzo San Giorgio si è reso disponibile a sposare la causa dell’impresa sociale che nell’ultimo periodo ha formato una squadra di manutentori del verde grazie al progetto RinnovaMenti.

I ragazzi sono già all’opera da alcuni giorni e sono impegnati nella cura a 360 gradi del verde oltre alla pulizia di uno dei luoghi più suggestivi del capoluogo.

Questo è quanto in programma per ora, ma lo Ial ha già in mente – da maggio in poi – giornate ecologiche e di sensibilizzazione con i bambini delle scuole elementari. Ora però l’obiettivo principale è prendersi cura della villa, con almeno un intervento settimanale, due o tre da aprile in avanti.