Cura del verde in città, Cretella: «Previste nuove piante» (FOTO)

«In occasione del rifacimento della pavimentazione di alcuni marciapiedi del centro, stiamo anche provvedendo alla restyling delle aiuole delle alberature». Così l’assessore comunale all’ambiente Simone Cretella in un post su facebook. «Rimossi i cordoli sporgenti, anche per facilitare le operazioni di sgombero neve, saranno allargate tutte le aiuole per permettere una maggiore permeabilità del terreno e di conseguenza condizioni di vita migliori per gli storici lecci, ma anche per le piante recentemente messe a dimora, spesso costrette in spazi troppo angusti.

Nell’ambito di tali lavori, procederemo anche all’ottimizzazione di alcuni spazi al fine di favorire una più agevole fruizione del marciapiede alle persone con disabilità, in particolare su un tratto di via Scatolone – assicura Cretella – dove verrà eliminato un Ligustro (abbastanza malconcio e poco “attraente” sotto il profilo estetico) che ovviamente sarà compensato nei prossimi mesi con l’impianto di nuove essenze in città».

