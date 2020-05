Cupola albanese della coca in Molise, arrivano le condanne

Rito abbreviato, a Campobasso, per quattro delle persone coinvolte nell’operazione “Alpheus 1″

Condanne da 5 anni a 1 anno e 4 mesi: questo il verdetto del giudizio abbreviato che si è svolto presso il tribunale di Campobasso dinanzi al giudice Veronica D’Agnone. Quattro le persone sul banco degli imputati. Le indagini, partite nel 2016, hanno portato a far venire a galla una presunta organizzazione criminale con base logistica a Portocannone che avrebbe gestito il traffico della droga, principalmente cocaina, piazzandola nei luoghi di spaccio di Termoli, Campomarino e San Martino. La sostanza stupefacente, stando alla voluminosa documentazione raccolta all’epoca delle indagini dai Ros, arrivava dall’Albania attraverso un canale di approvvigionamento locale, e veniva poi acquistata in Molise e ceduta ad altre persone che l’avrebbero successivamente o consumata in “proprio” o rivenduta sul mercato. Un ruolo attivo nell’organizzazione era rappresentato anche dalle donne. Il blitz è scattato nel 2018 e l’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal ROS Carabinieri di Campobasso, ha permesso di riscontrare come dietro l’escalation del consumo di cocaina nella provincia di Campobasso vi fosse dunque anche un pericoloso sodalizio criminale, di nazionalità albanese, rumena ed italiana, composto anche da pregiudicati, che ha aggredito con sistematicità e profondo radicamento, la zona della fascia costiera molisana. Dunque sono stati acquisiti elementi, a carico degli indagati, in ordine alle attività di spaccio, commercio e detenzione con finalità di spaccio di sostanze stupefacenti in particolare del tipo cocaina, destinate alla commercializzazione nel territorio della provincia di Campobasso. L’operazione nel dicembre del 2018. Poi l’iter che ha portato la vicenda in tribunale ed ora la sentenza di condanna, con rito abbreviato, per quattro delle persone coinvolte.